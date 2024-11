Cəlilabad rayonunun Günəşli kənd bələdiyyəsinin sədri Fəxrəddin Cəfərov 68 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Qeyd edək ki, Fəxrəddin Cəfərov uzun illərdir Günəşli kəndinin bələdiyyə sədri kimi fəaliyyət göstərirdi.

