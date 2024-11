"Qarabağ" və "Turan Tovuz" cərimələndi

AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqasının XII turunda keçirilən "Turan Tovuz" - "Qarabağ" oyununda azarkeşlərin davranışlarına görə hər iki komandanı cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tovuz şəhər stadionunda baş tutan matçda ev sahibi klub tərəfdarlarının pirotexniki vasitədən istifadə etməsinə görə 1500 manat cərimələnib.

Bundan başqa, oyun bitdikdən sonra meydana kənar şəxslər daxil olduğu üçün qərb təmsilçisi 800 manat cərimə ödəməli olacaq.

“Qarabağ” azarkeşləri tərəfindən sındırılmış 8 ədəd oturacağa görə isə stadiona dəymiş zərəri “Qarabağ” klubu ödəyəcək.

