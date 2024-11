Dünyanın hər yerindən Trampa təbrik mesajları gəldi

ABŞ-da prezident seçkilərində Donald Tramp qələbəsini elan edəndən sonra ona dünyanın hər yerindən təbrik mesajları gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib ki, Tramp alyans üçün əsas rol oynayacaq. Ukrayna Prezidenti Zelenski Trampın onları ədalətli sülhə yaxınlaşdıra biləcəyini ifadə edib. Trampı ilk təbrik edən liderlərdən biri də Macarıstan Prezidenti Viktor Orban olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş də Donald Trampı təbrik edib. Avropa İttifaqı Komissiyasının sədri Ursula Von Der Leyen güclü transatlantik gündəm üçün Trampla birlikdə çalışacaqlarını bildirib.

İran hökumətinin açıqlamasında deyilir ki, Trampın təkrar seçkilərdə qalib gəlməsi İranı narahat etmir. Açıqlamaya görə, İran üçün ABŞ-da kimin prezident olacağı önəmli deyil. Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Argentina, Cənubi Koreya və Yaponiya liderləri də Trampı təbrik edib.

