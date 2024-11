Şuşada 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təşkil olunan silsilə tədbirlərin davamı olaraq İnzibati binanın qarşısında təntənəli konsert keçirilib.

Metbuat.az verir ki, şəhərin mərkəzi meydanında təşkil edilən konsert proqramına şəhər sakinlərinin marağı böyük olub.

Qeyd edək ki, tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin Şuşa şəhərində xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları, millət vəkili Polad Bülbüloğlu, şəhər sakinləri iştirak ediblər.

Tədbirin yekununda atəşfəşanlıq olub.

