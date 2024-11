Müdafiə Nazirliyin N hərbi hissəsinin yaxınlığındakı obyektlərdən birində yanğın baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Dərhal hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Yanğının başqa ərazilərə keçməsinin qarşısı tezliklə alınıb və qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın zamanı xəsarət alan yoxdur.

