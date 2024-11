Bu gündən onlar üçün ictimai nəqliyyat pulsuz oldu

Bu gündən etibarən COP29 üçün akkreditasiyadan keçmiş şəxslər üçün ictimai nəqliyyat pulsuz oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, akkreditasiyadan keçən hər kəs, metro, avtobus və dəmiryol nəqliyyatının xidmətindən pulsuz istifadə edəcək.

İctimai nəqliyyatın pulsuz olması noyabr ayının 24-nə kimi davam edəcək.

Qeyd edək ki, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının (COP29) Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası bir neçə gün sonra Azərbaycanda keçiriləcək. Bununla bağlı qərar ötən il dekabrın 11-də Dubayda keçirilən COP28 plenar iclasında qəbul edilib.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası 1992-ci ilin iyununda Rio-de-Janeyroda keçirilən Yer Sammitində insanın iqlim sisteminə təhlükəli müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün imzalanmış sazişdir. "COP" (Conference of Parties) abbreviaturası İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının icrasına nəzarət edən ən yüksək qanunverici orqan olan "Tərəflərin Konfransı" mənasını verir.

Konvensiyada 198 ölkə iştirak edir. Tərəflər başqa cür razılaşmırsa, COP hər il keçirilir. İlk COP tədbiri 1995-ci ilin martında Berlində baş tutdu və onun katibliyi Bonnda yerləşir.

