ABŞ-ın 47-ci prezidenti seçilmiş Donald Trampın andiçmə mərasimini təşkil etmək üçün komanda yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə siyasətçinin təşkilatçılığa məsul əməkdaşları məlumat veriblər. Komandaya səhmdar Stiv Uitkoff və respublikaçı senator Kelli Leffler rəhbərlik edirlər. Andiçmə mərasimi 2025-ci il yanvarın 20-nə təyin edilib.

