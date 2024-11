Bakının gələcək simasını əks etdirən maket hazırlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, maket COP29 çərçivəsində təşkil olunan sərgidə nümayiş etdirilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

