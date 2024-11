Mikayıl Cabbarov COP29-da ölkələri karbon neytrallığı üzrə fəaliyyətlərini sürətləndirməyə çağırdı

Karbon neytrallığına nail olmaq üçün fəaliyyətləri sürətləndirmək lazımdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İqlim Dəyişmələri üzrə COP29-un Liderlər Sammiti çərçivəsində "Əməkdaşlığın Gücü: Net-Zero üçün fəaliyyətlərin birləşdirilməsi" mövzusunda keçirilən panel müzakirədə çıxışı zamanı bildirib.

"Biz burada birgə əməkdaşlıq üçün varıq. Mənim cavabım üç əsas tezis şəklində formalaşdırıla bilər. Birincisi, mən istərdim ki, bizim birgə səylərimizi qurmaq üçün faydalı ola biləcək prinsipləri nəzərdən keçirək. İkincisi — siyasət. Və nəhayət, üçüncüsü - özəl sektor və onun mühüm rolu ilə bağlı olacaq. Prinsiplərə gəldikdə isə, görürük ki, bəzi yanaşmalar bizim gözlədiyimiz nəticələri verməyib. Başlayaq inklüzivlik prinsipi ilə. Biz ilk dəfə Azərbaycan hökumətinin adına COP konfransında yanvarın əvvəlində Davosda danışdıq. O zaman belə bir sual vardı: Azərbaycan öz işini necə təşkil edəcək? Biz inklüzivlik prinsipini əsas kimi təqdim edirik. Prosesin gedişində sahələrin istismar edilməsi və mövzuların siyasiləşdirmə cəhdləri olub", - deyə nazir bildirib.

Onun sözlərinə görə, burada əsas və bəlkə də sadə sual odur ki, bu mövzunun bölücülük xəttlərini aşdığını qəbul edirikmi və inklüzivlik həqiqətən daha effektiv nəticələrə gətirirmi?

"İkincisi, mən ədalət mövzusunu nəzərdən keçirmək istərdim. Ədalətlə mən maraqların balansını, inkişaf hüququnu, ideologiyanı və elmi yanaşmanı nəzərdə tuturam. Əgər biz razılaşmasaq fəaliyyətləri koordinasiya etmək çətin olacaq. Üçüncü tezisim koordinasiyanın təcililiyinə aiddir. Vaxt həqiqətən bitir: bizdə məlumat var və bu tapşırığı effektiv idarə etmək üçün nə qədər vaxt və səy lazım olduğunu başa düşürük. Siyasət uyğunlaşdırılmalıdır", - M. Cabbarov əlavə edib.

Nazir qeyd edib ki, keçid tədbirləri, doğru sahələrə investisiyalar və istehlakçılardan, istehsalçılardan və biznesdən məsuliyyətli davranışın dəstəklənməsi məqsədlərə çatmağa kömək edəcək.

"Özəl sektorla bağlı hesab edirəm ki, bu yalnız hökumətlər və ya çoxtərəfli institutlar üçün məsələ deyil, ümumi təşəbbüs tələb olunur. Karbon bazarlarının fəaliyyət göstərməsi, mənim fikrimcə, getdikcə daha real olur. Biz həmçinin iri çoxtərəfli bankların birgə bəyanatını alqışlayırıq, onların yeni hədəflərini və ambisiyalarını elan etmələri bu sahədə yeni bir razılaşmaya doğru mühüm addım kimi qiymətləndirilir", - M. Cabbarov vurğulayıb.

Qeyd edək ki, noyabrın 11-də BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının (COP29) Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının açılışı olub. Dünən isə Bakıda BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) Liderlər Sammitinin açılış mərasimi keçirilib.

Noyabrın 22-dək Bakı Stadionunda keçiriləcək COP29 Azərbaycanın bu günədək təşkil etdiyi ən nəhəng tədbirdir və regionda ilk dəfə Azərbaycanda baş tutur.

COP29 çərçivəsində ən yüksək səviyyəli tədbir – Dünya Liderlərinin İqlim Fəaliyyəti Sammiti noyabrın 12-13-də təşkil olunacaq.

COP29-dan əsas gözlənti iqlim maliyyəsi ilə bağlı ədalətli və ambisiyalı Yeni Kollektiv Kəmiyyət Hədəfinin (NCQG) razılaşdırılmasından ibarətdir.

COP29 Sədrliyi tərəfindən iqlim fəaliyyəti ilə dayanıqlı inkişaf məqsədləri arasında əlaqəni ehtiva edən, yaşıl enerji dəhlizləri, yaşıl enerji saxlancları, iqlim dayanıqlılığı üçün harmoniya, təmiz hidrogen, orqanik tullantılarda metanın azaldılması, yaşıl rəqəmsal fəaliyyət və digər mövzuları əhatə edən 14 təşəbbüs irəli sürülüb.

İqlim maliyyəsinin yaradılması fəaliyyət üçün şərait yaradan əsas prioritet olmaqla yanaşı, hamını bir araya gətirməklə 1,5°C öhdəliyinin yerinə yetirilməsinə töhfə verəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.