Bayden Trampla görüşdü

Ağ Evdə ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampla hazırki prezident Co Bayden arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər hakimiyyətin dinc yolla təhvil verilməsinin vacibliyi barədə razılığa gəliblər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Trampın həyat yoldaşı Melaniya Trampın Co Baydenin həyat yoldaşı Cil Baydenlə görüşməkdən imtina etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddia edilir ki, Melaniya Bayden administrasiyasının Mar-a-Laqo malikanəsinə basqınına icazə verməsini əsas gətirərək, Cil Baydenlə görüşməyib. ABŞ-da bu cür görüşlər ənənəvi olaraq gedən prezidentlə yeni gələn prezident arasında keçirilir. Bu, ABŞ-da hakimiyyətin dinc yolla ötürülməsi kimi təqdim edilir. Vəzifəsini tərk edən prezidentin həyat yoldaşı da öz varisini Ağ Evdə çay süfrəsinə qonaq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.