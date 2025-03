ABŞ və Britaniya qüvvələrinin Yəmənə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al Mayadeen” telekanalına husilərin nümayəndəsi Anis əl-Əsbahi məlumat verib.

O, məlumat verib ki, hücum nəticəsində daha 9 nəfər yaralanıb.

Qeyd edək ki, Amerika lideri Donald Tramp ABŞ ordusuna husilərə qarşı hərbi əməliyyatlara başlamaq əmri verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.