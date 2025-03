Quzu kəsimi ilə bağlı qadağa olacaq? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda heyvanların kəsilməsi üçün yaş həddinin müəyyən edilməsi, qadağaların qoyulması təklif edilib. Bildirilib ki, körpə danaların kütləvi kəsimi ətin qiymətinin artmasına səbəb olur.

Bəs heyvanların kəsimə uyğun yaşı nə vaxtdır? Hansı yaşdakı heyvanın ətinin qiyməti də ucuz olar?

Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Akif Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında mövzu ilə bağlı deyib ki, heyvan yetişdirən fermer onu nə vaxt və hansı yaşda kəsməyin sərfəli olduğunu bizdən daha yaxşı bilir:

"Həm də kiminsə əmlakına gedib qadağa qoymaq nə hüquqa, nə də bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğun deyil. Adama deyərlər ki, mal mənimdirsə, istədiyim kimi istifadə edərəm, istədiyim yaşda kəsər və istədiyim qiymətə sataram. Əks halda burada vətəndaş və insan hüquqları, eləcə də əmlak hüququ pozulur".

Ekspert bu gün Azərbaycanda ətin qıtlığının heyvanların daha gənc yaşlarında kəsilməsindən qaynaqlandığını hesab etmir:

"Hazırda Bakıda "quzu əti" adı ilə 19-20 manata satılan ətlərin çoxu, əslində, quzu əti deyil, toğlu ətidir. Toğlu isə kəsimə tam yararlı heyvandır. Bu heyvanlar 18-20 kq çəkidə olurlar. Onlar altı aylıqdan bir yaşına qədər kəsildikdə əti kifayət qədər yumşaq olur, qida üçün tam yetkin sayılır və əti də tam yetişmiş olur. Bir ildən sonra isə heyvanların əti bərkiyir və onları kabab üçün istifadə etmək çətinləşir. Məsələn, bir ildən yuxarı heyvanın ətini bişirib yumşaltmaq üçün bir saat, bəzən iki saat vaxt lazımdır".

A.Nəsirli xırda buynuzlu heyvanlardan danışarkən bildirib ki, anadan olandan altı aylığına qədər onlar quzu sayılır:

"Altı aylığa qədər olan heyvanlar kəsildikdə onların əti tam yetişmiş olmur. Belə quzular adətən 8-12 kq ət verir. Bu yaşda heyvanı kəsmək fermerə sərfəli deyil, çünki çəkisi az olur. Heç bir fermer altı aylıq quzunu kəsimə vermək istəməz. Ancaq bəzi müştərilər var ki, 10 kq-lıq quzuya 300 manat ödəyir. Yəni quzunun hər kiloqramına 30 manat verirlər. Yalnız bu halda fermer quzu satır. Əslində, fermer quzu satmır. Bazar üçün alınan quzular kəsim üçün yox, yemlənmək üçün alınır. Onları alıb üç ay bəsləyirlər, sonra isə toğlu kimi bazara çıxarırlar".

Ekspert qeyd edib ki, gənc heyvanların kəsilməsi ətin qıtlığına səbəb olmur:

"Bu, sadəcə olaraq Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin diqqəti əsas problemlərdən yayındırmaq məqsədilə ortaya atdığı bir məsələdir.

İri buynuzlu heyvanlarda da vəziyyət eynidir. Heç kim altı aylıq iri buynuzlu heyvanı kəsməz. Adətən, bu heyvanlar doqquz aylıq, bir illik, il yarımlıq olanda kəsilir. İri buynuzlu heyvanların əti bir yaş yarımına qədər qida üçün yararlı sayılır. Bu yaşda əti yumşaq və qida dəyəri yüksək olur. Bir yaşından sonra isə tam yetişir və kəsimə hazır olur. Burada heç bir problem yoxdur. Fermerlər cavan heyvanları vaxtından əvvəl kəsməyə maraqlı deyillər".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

