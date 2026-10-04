Hörmüz boğazının yenidən açılması İranın şərtlərinin qəbul edilməsi və blokadanın aradan qaldırılması ilə şərtləndirilib.
Metbuat.az "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran xarici işlər naziri ölkədəki səfirlərlə görüşdə bildirib.
"İran ixtilafların həll edilməsi və Amerika ilə mövcud münaqişələrə son qoyulması üçün "7 günlük plan" təqdim edərək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasında mühüm diplomatik təşəbbüs irəli sürüb", - Əraqçi xatırladıb.
Onun sözlərinə görə, İranın şərtləri qəbul edildiyi təqdirdə, Hörmüz boğazı yeddi gün ərzində tamamilə açılacaq: "Bu həyati əhəmiyyətli magistralda gediş-gəliş öz normal məcrasına qayıdacaq".