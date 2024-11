POS-terminallarla bağlı yoxlamalara başlanılır

Sabahdan İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vertgi Xidməti POS-terminallardan istifadə ilə bağlı nəzarət tədbirlərinə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, pərakəndə ticarət və iaşə obyektlərində nağdsız ödənişlərin POS-terminal deyil, kartdan-karta köçürülməklə həyata keçirilməsi hallarının aradan qaldırılması məqsədilə keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı bir sıra obyektlərdə qanunvericiliyin tələblərinə baxmayaraq, ümumiyyətlə, POS-terminal quraşdırılmadığı müəyyən edilib. Noyabrın 16-dan etibarən həmin vergi ödəyiciləri ilə də bağlı nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

