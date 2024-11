Xəbər verdiyimi kimi, məşhur ingilis aktyor Teo Ceyms Bakıya gəlib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, dünyaca məşhur aktyor COP29-da iştirak üçün paytaxtımıza təşrif buyurub.

Aktyorun "BakuBus"da görüntüləri yayılıb.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.