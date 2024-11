Bakıda bu bina hər an uça bilər - VİDEO

Bu üçmərtəbəli binanın 114 illik yaşı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olan bu tikili paytaxtın Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsində yerləşir.

20 ailənin yaşadığı bu binada bütün mənzillər təhlükəli vəziyyətdədir. Hətta mənzillərdən birinin divarı güclü yağışlar zamanı uçub.

Beş nəfərdən ibarət ailə qohumlarının evinə sığınıb. Üç otaqdan biri dağılıb, digər ikisi də toz torpaq içindədir.

Mənzilin yerləşdiyi bina 1910-cu ildə tikilib..Sakinlər deyir ki, qurumlardan gəlib baxan var, çarə tapan yoxdur.

Məsələ ilə bağlı 52 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəhbəri İqrar Sadıqov xəzər xəbərə bildirdi ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Bir neçə il əvvəl sakinləri binadan çıxarmağa çalışsalar da onlar özləri evlərindən çıxmaq istəmədiklərinə görə məsələ həllini tapmayıb. Binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilib.

İqrar Sadıqov onuda bildirdi ki, uçan divarı mənzil sahibləri öz vəsaiti hesabına təmir etdirməldir.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in videomaterialında:

