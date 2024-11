COP29-da İqlim və sağlamlıq üzrə Həmsədrlər Koalisiyası yaradıla bilər

Bu gün BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində İqlim və sağlamlıq üzrə daimi Bakı Həmsədrlər Koalisiyasının yaradılması barədə niyyət məktubunun imzalanması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev COP29 çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu koalisiyaya Azərbaycan, BMT, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Braziliya rəhbərlik edəcək:

"Bu platforma indiyədək göstərilən bütün səyləri gücləndirməyə və bu istiqamətdə mövcud təşəbbüsləri dəstəkləmək üçün lazım olan hər şeyi təmin etməyə imkan verəcək".

