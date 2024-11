Müstəmləkərdə nüvə sınaqlarına etiraz olaraq COP29-da aksiya keçirildi - VİDEO

Bu gün COP29 çərçivəsində müstəmləkə ərazilərində nüvə sınaqlarına etiraz olaraq aksiya təşkil edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, aksiyada üzərində Afrikada müstəmləkəçilik mənfi təsirləri, Fransız Polineziyasında nüvə sınağı, Nigerdə uran hasilatı, Yeni Kaledoniyada nikel mədəninin ətraf mühitə təsiri, Martinikdə suyun çirklənməsi, Əlcəzairdə 1970-ci ildə Fransanın nüvə sınağı, Martinikdə ətraf mühitin çirklındirilməsi, Fransız Qvineyasında zərərli maddələrin çaya axıdılmasını əks etdirən fotoşəkillər nümayiş olunub.

Aksiya iştirakçıları nüvə sınaqlarına etirazlarını bildirib, şüarlar səsləndiriblər.

