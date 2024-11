Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə ayrılan vəsait azaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Fərman imzalayıb.

Beləliklə, 2024-cü ildə dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə ayrılan vəsaitin həcmi 70 milyon manatdan 41 milyon 700 min manata endirilib.

