Kredit borcu pensiya kapitalı ilə bağlana bilər - Deputat

"Pensiya kapitalından istifadə imkanları bir sıra digər ölkələrdə tətbiq olunur. Ötən gün Milli Məclisin müzakirələrində Sinqapur və ABŞ modelini qeyd etdim. Bu modellər bizim ölkə üçün daha uyğun modellər hesab oluna bilər. Digər ölkələr də həmin modelləri öyrənib tətbiq etməyə çalışırlar".

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib.

O əlavə edib ki, bu modelin özəlliyi ondan ibarətdir ki, vətəndaş kapitalının bir hissəsini istehlakı üçün istifadə edə bilir:

"Yəni vətəndaş 65 yaşı gözləmir. Eyni zamanda kapitalın bir hissəsini 65 yaşa saxlayır. Bu o deməkdir ki, missal üçün vətəndaşın 50 min manat kapitalı varsa, həmin kapitalın yarısını 65 yaşı tamam olmadan xərcləmək imkanına malik olur.

Bir məsələni də qeyd edim ki, vətəndaşın nə qədər uzun yaşamağının onun pensiya məbləğinə adiyyəti olmur. Pensiya məbləği vətəndaş daha çox yaşadıqca artır. Kapital pensiya məbləği müəyyənləşəndə lazım olur. Bundan sonra kapital anlayışı olmur, çünki pensiya ineksləşdirilərək artırılır. Yəni vətəndaş nə qədər çox yaşayırsa, onun pensiya məbləği o qədər artır.

Hesab edirəm ki, kapitalın bir hissəsinin istehlakı üçün istifadə imkanları yaranmalıdır. Əgər vətəndaşın kredit borcu varsa və ödəməkdə çətinlik çəkirsə, o zaman həmin kapitaldan istifadə edib xərcləri ödəmək imkanı yaradılmalıdır".

