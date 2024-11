AzTV-də yayımlanan “Orada bir kənd var” verilişi bu dəfə Göyçayın Hacalıkəndinə səyahət edib.

Sakinlərin evinə qonaq olarkən kəndin zəhmətkeş və yaşını belə bilməyən Məryəm adlı nənəsi öz həyatından danışıb.

Məlum olub ki, Məryəm nənənin doğum haqqında şəhadətnaməsi belə yoxdur.

Valideynləri ard-arda övladlarının vəfat etdiyini gördükdən sonra onu da itirəcəyini düşünərək Məryəmi qeydiyyata salmayıblar.

Hacalıkəndin sakini olan nənə AzTV-yə daha nələri dedi?

Ətraflı videoda:

