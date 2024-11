Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev Səudiyyə Ərəbistanı səfiri İssam bin Saleh əl-Cüteylini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" səhifəsində paylaşım edilib.

Görüş zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri müzakirə ediblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.