Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyində müdafiə məsələləri üzrə yeni hərbi attaşe təyin olunub.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə polkovnik Aleksandr Qoryanov gətirilib.

Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan bununla əlaqədar Rusiyanın səfiri Sergey Kopırkinlə görüş keçirib. Görüş zamanı diplomat yeni hərbi attaşeni təqdim edib. Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.