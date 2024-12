​"Liverpul"un iki ulduzu "Real"a gedir - Sürpriz həmlə

"Liverpul" Məhəmməd Salahın yerinə namizədi müəyyənləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Salah mövsümün sonunda bitəcək müqaviləsinin müddətini hələlik artırmayıb. Onun azad agent kimi klubdan gedəcəyi irəli sürülür. Salahın adı “Real Madrid”lə hallanır. Bildirilir ki, "Liverpul" Salahın yerinə İngiltərə millisinin və “Vest Hem”in kapitanı Boveni transfer etmək istəyir. İddia edilir ki, “Liverpul”dakı bir sıra dairələr futbolçunun oyununu bəyənir.

Xəbərdə deyilir ki, Aleksandr-Arnold da “Liverpul”la müqaviləsinin müddətini hələlik artırmayıb. Onun da “Real”a transfer olacağı irəli sürülür.

