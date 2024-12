Türkiyəli müğənni Mahsun Kırmızıgülə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının anası Faika Bazencir 99 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Mahsunun anası Altsheymer xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Sənətçi Bakı konsertində anasının onu tanımamasından danışaraq, göz yazı tökmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.