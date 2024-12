Jurnalist Ramin Cəbrayılzadə (Ramin Deko) ölkəyə qeyri-qanuni xarici valyuta gətirməsi ilə bağlı daxil olan məlumat əsasında polis tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, məlumat təsdiqini tapıb və əlavə araşdırmalar aparılır. Bir neçə şəxs araşdırma çərçivəsində saxlanılıb.

