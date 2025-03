Dəmir çatışmazlığı hansı xəstəliklərə səbəb olur?

Dəmir çatışmazlığı bu gün dünyada ən çox yayılmış mikronutrient çatışmazlığıdır. Xüsusilə uşaqlar, reproduktiv yaşda olan qadınlar və hamilə qadınlar arasında daha çox yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəmir çatışmazlığı müxtəlif sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Qadınlarda dəmir çatışmazlığı anemiyası (bədəndə kifayət qədər qırmızı qan hüceyrəsi istehsal etmək üçün kifayət qədər dəmir yoxdur) əlilliyin ən çox yayılmış səbəblərindən biridir.

Jurnalist Amanda Ruggerinin "BBC Future"" üçün yazdığı məqaləyə görə, hamilə qadınlarda kifayət qədər dəmir olmadıqda, onların döllərinin beyin inkişafına təsir göstərə bilər. Bu, həmçinin ölü doğum, doğuş zamanı ölüm, vaxtından əvvəl doğuş və aşağı çəki riskini artırır.

Körpələrdə və gənc uşaqlarda bu, onların uzunmüddətli inkişafına təsir göstərə bilər. Araşdırmalar göstərir ki, dəmir çatışmazlığı olan uşaqların xoşbəxtliyi və sosial aktivliyi azalıb.

İngiltərənin Oksford Universitetinin qidalanma professoru Michael Zimmerman dəmir çatışmazlığının əlilliyə səbəb olan risklərinə diqqət çəkir.

Amerika Pediatriya Akademiyasının Qidalanma Komitəsinin sədri Mark Korkins bunun uşaqlara daimi təsir göstərə biləcəyini vurğulayır.

Bunun qarşısını almaq üçün insanlar kifayət qədər dəmir əldə etmək və çatışmazlığın qarşısını almaq üçün balanslı qidalanmalı və dəmirlə zəngin qidalar yeməlidirlər. Amma bu həmişə mümkün olmur. Qaraciyər, qırmızı ət, paxlalılar, qoz-fındıq və quru meyvələr yaxşı dəmir mənbəyidir və ya ən yaxşı yol balanslaşdırılmış bir pəhriz yeməkdir.

