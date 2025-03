Serbiya prezidenti Vuçiç ölkədəki etirazlar fonunda istefa vermək fikrində deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə dünən axşam saatlarında Belqradda müxalifətin böyük mitinqindən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

Qeyd edək ki, Belqrad polisi iştirakçıların sayını 107 min nəfər olaraq qiymətləndirib.

Müxalifət 500 mindən 1 milyona qədər insanın küçələrə çıxdığını iddia edib.

