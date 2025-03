Bir çox məsələdə razılıq əldə olunub - Tramp

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynada sülhün əldə olunması məsələsini müzakirə edəcəyi rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığından əvvəl “Truth Social” hesabında açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yekun sülh sazişinin bir çox elementləri üzrə razılığın əldə olunduğunu bildirib. Tramp, tərəflər arasında hələ də həll edilməli olan məsələlərin olduğuna diqqət çəkib. Tramp, "Mən Putinlə görüşü səbirsizliklə gözləyirəm", - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, həm ABŞ həm də, Rusiya Tramp və Putin arasında telefon danışığının olacağını bəyan etmişdi.

