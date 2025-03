Qızıldan olan tarixi unitaz oğurlandı

İngiltərədəki Blenheim sarayında nümayiş etdirilən 4,8 milyon funt sterlinq dəyərindəki qızıl unitaz oğurlanması ilə bağlı detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsər Oksforddakı tarixi binada təşkil edilən təntənəli açılış tədbirindən sonra oğurlanıb. Bunun planlı soyğunçuluq olduğu bildirilir. Oğrular binaya soxulub, sənət əsərlərini çıxarıb və oğurlayıblar. Maykl Cons quldurluğu planlaşdırmaqda, Fred Doe isə oğurlanmış qızılı satmağa cəhd etməkdə təqsirli bilinib. Təhlükəsizlik kamerasının görüntülərinə görə, oğurluqda beş nəfər iştirak edib, lakin polis yalnız 2 nəfəri nəzarətə götürə bilib. Məhkəmədə təqdim edilən dəlillərə görə, oğurlanmış sənət əsəri tez bir zamanda sökülərək satılıb.

Qızıl unitazın heç bir hissəsi xilas edilə bilməyib.

