Türkiyənin məşhur rəqqasəsi Tanyeli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o 3 ilə yaxındır xərçənglə mübarizə aparırdı.

O, bu gün müalicə aldığı xəstəxanada 59 yaşında həyatla vidalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.