İstanbul meri Ekrem İmamoğlu saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sözcü” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, türkiyəli siyasətçi ilə yanaşı onun mətbuat müşaviri Murat Onqun da saxlanılıb.

Onun evində axtarış aparılır.

