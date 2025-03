Türkiyə və ABŞ prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Donald Tramp arasında görüş olacaq.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, görüşün aprel sonunda keçiriləcək

Qeyd edək ki, Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı 16 martda baş tutub.

