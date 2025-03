Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında telefon danışığı bu gün Moskva vaxtı ilə saat 16:00-18:00 arasında gözlənilir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib.

O bildirib ki, iki ölkə liderləri həm Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlərin normallaşmasını, həm də Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.

