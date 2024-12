ABŞ-da tiktok barədə qərar verildi

ABŞ-ın federal məhkəməsi Çinin sosial media platforması tiktokun qadağan olunmasına səbəb ola biləcək qərarı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kolumbiya Dairə Apellyasiya Məhkəməsi tiktokla bağlı iddiaya dair belə qərar çıxarıb. Üç hakimdən ibarət Apellyasiya Məhkəməsi heyəti tiktokun Çin sosial media tətbiqinin və bloklanmasını tələb edən qanunun lehinə səs verib. Məhkəmə tiktokun ABŞ istifadəçilərinin məlumatlarını topladığı səbəbiylə belə qərar qəbul edib. Məhkəmə heyəti tiktokun Amerika Konstitusiyasının 1-ci maddəsindəki ifadə azadlığına və ABŞ-ın açıq internet siyasətinə zidd olduğunu iddia edib.

Qərarda tiktokun ləğv edilməsi lazım olduğu, əks halda ABŞ-da istifadə edilə bilməyəcəyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.