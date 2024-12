Suriya müxalifətinin silahlı qüvvələri Palmiraya daxil olaraq şəhərə nəzarəti ələ keçirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Suriya ordusu Əl-Suxna, Əl-Furqəllus və Palmira şəhərlərindən geri çəkilib.

Bundan başqa Suriya hərbçiləri Palmirada yerləşən hərbi aerodromu tərk edir.

