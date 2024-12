Suriyalı silahlılar Dəməşqin şimal kənarında yerləşən Seydnaya həbsxanasını ələ keçirərək oradakı bütün məhbusları azad ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb.

Suriya hökumətinin idarə etdiyi Seydnaya Hərbi Həbsxanası həm mülki fəallar, həm də silahlı müxalifət nümayəndələri olan minlərlə məhbusun saxlanması üçün istifadə edilib.

