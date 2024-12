KTMT gücləndirilməlidir - Putin

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı gücləndirilməli, onun Avrasiya regionunda sülhün və sabitliyin təmin olunmasında təsiri artırılmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. Kremlin məlumatına görə, Putin paytaxt Moskvada KTMT ölkələrinin parlament başçıları ilə görüşüb. Putin buradakı çıxışında KTMT çərçivəsində əməkdaşlığın sıxlaşdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, təşkilat ədalətli və çoxqütblü dünya nizamı, bərabər və bölünməz təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasının, bir-birinin suveren maraqlarına və inkişaf yolunu seçmək hüququna hörmət edilməsinin tərəfdarıdır.

KTMT çərçivəsində hərbi texniki və iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkən Putin bildirib ki, KTMT ölkələrinin texnologiya baxımından müdafiə sektorunda qabaqcıl olmasını təmin etmək vacibdir.

