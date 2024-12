Prezident İlham Əliyevin nəvələri - Əli və Mikayıl Ağalarovlar hazırda Bakıda səfərdə olan futbol ulduzları ilə görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əli Ağalarov öz İnstaqram hesabında paylaşım edib.

Paylaşılan fotoda Lionel Messi, Luis Suares, Serxio Buskets və Xordi Alba yer alıb.

Paylaşımda "Azərbaycana xoş gəlmisiniz" sözləri qeyd edilib.

