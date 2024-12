Dekabrın 11-də Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinə işgüzar səfər edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

Səfər Rusiya Hökumətinin Sədri Mixail Mişustinin dəvəti ilə baş tutub.

Ə.Əsədov MDB-nin Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edəcək.

