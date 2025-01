Azərbaycan XİN ABŞ-yə başsağlığı verdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kaliforniyada meşə yanğınlarında həlak olanlarla bağlı ABŞ hökümətinə və xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in “X” hesabında paylaşım edilib.

“ABŞ-nin Kaliforniya ştatında meşə yanğınlarının törətdiyi geniş dağıntılar bizi dərindən kədərləndirir. ABŞ hökumətinə, xalqına və qurbanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Yaralıların tezliklə sağalmasını arzu edirik”, - deyə paylaşımda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, Kaliforniyada meşə yanğınları yanvarın 7-dən davam edir. Hadisə nəticəsində 10 nəfər həlak olub.

