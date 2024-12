Saat 10:00-da qaz təchizatı dayandırılacaq - Bu ərazilərdə

Təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "Qaradağ-Sumqayıt" magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi məqsədilə 12.12.2024-cü il saat 10:00-dan "Müşfiqabad", "Ceyranbatan" və "Pirəkəşkül" QPS-lərdən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə Abşeron rayonu üzrə Aşağı-Güzdək, Daş Güzdək, Atyalı, Hökməli, Nübar, Müşfiqabad Qaçqınlar şəhərciyinin və 12 sənaye müəssisəsinin, Abşeron rayonu üzrə Ceyranbatan və Saray qəsəbələrinin, Çaylı-Qobustan yaşayış massivinin və 3 sənaye müəssisəsinin, Qaradağ rayonu üzrə isə Müşfiqabad qəsəbəsinin, Binəqədi rayonu üzrə 28 May qəsəbəsinin və 12 sənaye müəssisənin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

