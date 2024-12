Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Bəzi bölgələrdə sulu qar, qar yağır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Xidmət rəsmisi Gülnarə Abbasova bildirib ki, qarın hündürlüyü Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində 2 sm, Lerikdə 20 sm, Quba, Qusar və Altıağacda 10 sm, Şahdağ və Xaltanda 8 sm, Şərurda 7 sm, Kəlbəcər və Qobustanda 5 sm, Daşkəsən və Qaxda 3 sm, Gədəbəydə 1 sm olub.

