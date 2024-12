2024-cü ildə itirdiyimiz SƏNƏTÇİLƏR

Başa vurduğumuz 2024-cü il aramızdan kimləri apardı?

Metbuat.az Lent.az-a istinadla bu sənətkarların siyahısını təqdim edir:.

Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü 2024-cü ilin yanvarında vəfat edib. 62 yaşlı qarmon ifaçısı uzun müddət xərçəngdən əziyyət çəkib.

Əməkdar artist Aygün Bəyləri də bu il itirdik. Müğənni bu ilin yanvarında Türkiyədə müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov bu ilin aprelində dünyasını dəyişib. Müğənninin ölümünə səbəb ürəktutması olub.

Cazmen, pianoçu, bəstəkar və aranjimançı Rövşən Rzayev bu ilin mayında vəfat edib.

Tanınmış meyxanaçı Elnur Valeh bu ilin iyulunda vəfat edib. Meyxanaçı uzun müddət şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkib.

Əməkdar artisti Kifayət Gəncəli bu ilin sentyabrında vəfat edib. Onun ölümünə səbəb ürək çatışmazlığı olub.

Əməkdar artist Sahibə Əhmədova da 2024-cü ildə dünyasını dəyişənlərdən olub. Aktrisa uzun müddət xərçəngdən əziyyət çəkib.

Aktrisa Naibə Əlibəyova bu ilin martında vəfat edib. O, uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkib.

Əməkdar artist, Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyoru Rafiq İbrahimov vəfat edib. O, uzun müddət xərçəngdən əziyyət çəkib.

Dekabr ayında meyxanaçı Xəyyam Əhmədli ürək problemləri səbəbi ilə vəfat edib.

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktrisası Elmira Hüseynova bu ilin avqustunda vəfat edib. Bildirilib ki, mərhum uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Yuri Omelçenko 48 yaşında bu il vəfat edib.

Xalq artisti, opera müğənnisi Şahlar Quliyev 78 yaşında vəfat edib.

Əməkdar artist Zemfira Nəcəfova vəfat edib. Aktrisa 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Xalq artisti Tofiq Mövləvi bu ilin mayında vəfat edib. Aktyor 85 yaşında dünyasını dəyişib.



Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Rahib Əliyev bu ilin martında vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.