İranda dolların rekord həddə bahalaşıb.



Metbuat.az bu barədə "Azad İran" "Telegram" kanalına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hazırda Tehran birjasında 1 ABŞ dolları 75 089 tümənə mübadilə olunur.

