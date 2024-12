Cari ilin yanvar-noyabr aylarında ümumi daxili məhsul (ÜDM) neft-qaz sektorunda əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0,4 faiz artaraq, 37 milyard 967 milyon manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 0,4 faiz artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.