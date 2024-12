Salah seçimini edir - 2 illik müqavilə imzalanacaq

İngiltərənin "Liverpul" Salah ilə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Məhəmməd Salah ilə yeni müqavilə bağlamağa yaxındır.

"Daily Mail" nəşrinin məlumatına görə, “Liverpul” 32 yaşlı misirli futbolçu ilə 2 illik yeni müqavilə imzalayacaq. Klub rəhbərliyi artıq müqavilənin elan ediləcəyi tarixi də müəyyən edib.

Qeyd edək ki, Salah cari mövsüm çıxış etdiyi 23 matçda 16 qol, 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, “Liverpul” forması ilə ümumilikdə 372 oyunda 227 qol vurub, 101 assist edib.

Misirli futbolçu hazırda klub tarixində ən çox qol vuran 3-cü futbolçu mövqeyindədir. Bu siyahıya 1-ci yerdə İan Raş, 2-ci yerdə isə Rocer Hant başçılıq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.