Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycanın müdafiə nazirinin müavini Aqil Qurbanovu və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik rəsmi sosial media hesabında məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüşdə Türkiyənin Baş Qərargah rəisinin müavini ordu generalı Kamal Yeni də iştirak edib.

