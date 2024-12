"Benfika"nın sabiq baş məşqçisi Rojer Şmidtin "Beşiktaş"a təyinatı gözlənilsə də, bu baş tutmayıb.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis ona edilmiş təklifdən imtina edib.

57 yaşlı mütəxəssis "Zaltsburq", "Bayer", PSV komandalarında da işləmişdi. "Beşiktaş"ın baş məşqçi postu hazırda müvəqqəti olaraq Serdar Topraktepeyə tapşırılıb.

"Qara qartallar" Türkiyə Superliqasında 16 turdan sonra 26 xalla 6-cı pillədədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.