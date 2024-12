Baş nazir dövlət büdcəsi ilə bağlı qərar İMZALADI

Nazirlər Kabineti 24 may 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, bundan sonra növbəti ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölgüsünü həmin il yanvarın 10-na qədər İqtisadiyyat Nazirliyi ölkə Prezidentinə təqdim edəcək. İndiyə qədər bu məsələni yanvarın sonuna qədər Nazirlər Kabineti həyata keçirirdi.

